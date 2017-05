Zambrani había escrito una palabras en su cuenta de Facebook que llamaron la atención de los investigadores. "Hoy he perdido a la persona que más amé en este mundo. No sé por qué ni cómo todos ahora me juzgan y me culpan", posteó. Y cerró: "Mi vida ya no tiene sentido. Yo sé que te encontraré allá arriba y por fin podré estar a tu lado sin importar lo que otros piensen. Voy en tu búsqueda Paola Alvarez".