El mismo problema se vive en los comedores, a los que asisten todos los ancianos que por diversos motivos -viven solos, no tienen ingresos suficientes, etc.- no pueden comer en sus casas. Aquí, el PAMI, pese a poner una nutricionista que supervisa y dicta los menúes semanales, tampoco ha actualizado el subsidio que, además de no representar mucho más de 15 pesos per cápita, se cobra a mes vencido. Por ejemplo, el dinero destinado a los comedores para el mes de abril se cobró el 10 de mayo.