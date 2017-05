"La paternidad no puede constituir una omnipotestad biológica que confiera impunidad a su titular para incursionar en experiencias abandónicas o desarraigantes que dejen secuelas irreparables a los hijos durante el resto de su vida. Por lo que quienes han sido dotados de la aptitud de engendrar no pueden ir y volver sobre sus pasos irresponsable e impunemente", dice el fallo. "Exacto. El chico está por cumplir 8 años. Si le preguntás, uno es su papá, con el que vive, con el que va al club, y el otro es un desconocido. La identidad no es solamente un estudio de ADN", dice García Martínez. Y aclara que el hecho de que se le quite la patria potestad al padre biológico no significa que el chico perderá el derecho a conocer su identidad: "Aún los chicos adoptados tienen ese derecho de por vida".



El fallo hace foco en el paso del tiempo, más aún en los primeros años de la vida de un chico. Dice que el hombre que "tardíamente pretende una segunda oportunidad" la pretende sobre un chico que ahora vive en armonía. Que volver todo atrás sería volver a colocarlo en una "situación de indefinición" y negarle su derecho a estar con una familia que lo proteja. La Corte, de todos modos, ordenó volver todo atrás, incluir al padre biológico en el proceso de adopción "atendiendo fundamentalmente al interés superior del niño".