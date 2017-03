A Yanina Soengas, empleada del call center de la tarjeta Cabal, también la dejaron parar y salir a la calle. Lo que dice muestra lo naturalizados que están los roles de género: "Mi marido es divino, de él no puedo decir nada, me ayuda un montón en casa". Lo está elogiando pero en la construcción el sobreentendido es otro: la mujer se ocupa, el hombre "ayuda". Tratando de esquivar el sonido de un redoblante, Solana Diez, pide decir algo."Necesitamos ir también a lo simbólico. ¿O no habla de desigualdad una publicidad que llama a las mujeres 'expertas en ahorro'? Publicidades nuevas como la de Mr. Músculo, que habla de Rubén, un hombre que trabaja, cuida de su hija y hace las compras son excepciones".