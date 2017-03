Llevaba tres años jugando en el equipo femenino de hockey "Germinal" cuando se negaron a volver a ficharla. La negativa, sin explicaciones, llegó de manos de la Asociación de Hockey del Valle, en Chubut. "No dieron explicaciones pero ésto es un pueblo, nos enteramos de todo. De las puertas para adentro decían que había una diferencia física entres mis rivales y yo, y que yo no era cien por ciento mujer. Me pregunto en qué me hubiese beneficiado hacerme una vagina para jugar al hockey ", dice ella a Infobae.