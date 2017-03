Karina es hija de un padre alcohólico y golpeador y de una madre que necesitó décadas para alejarlo. Tuvo un primer marido agresivo -el padre de sus hijos-, hasta que se separó y Gustavo Albornoz apareció en su vida. "Me acuerdo perfectamente de la primera vez que me levanta la mano", dice ella, y sigue hablando en presente. "Había fallecido la abuela de los chicos, yo le digo que voy a llevarlos al velatorio y él me dice que no. Yo espero a que él se duerma, agarro a mis hijos y me voy. Cuando vuelvo está toda nuestra ropa tirada en la vereda. La juntamos, entramos y ahí él encierra a los chicos con llave y me lleva a mí a la otra habitación".