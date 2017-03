"Es muy difícil meterse en los zapatos de los otros, porque con frecuencia somos esclavos de nuestro egoísmo –reflexionó también Francisco-. En un primer nivel podemos decir que la gente prefiere pensar en sus propios problemas sin querer ver el sufrimiento y las dificultades del otro. Pero hay otro nivel. Meterse en los zapatos del otro significa tener una gran capacidad de comprensión, de entender el momento y las situaciones difíciles. (…) Si pensamos en las vidas que con frecuencia están hechas de soledad, meterse en los zapatos del otro significa servicio, humildad, magnanimidad, que es también la expresión de una necesidad. Yo necesito que alguno se meta en mis zapatos. Porque todos necesitamos comprensión, compañía y algún consejo. Cuantas veces he encontrado persona que, luego de haber buscado consuelo en un cristiano, ya sea un laico, un cura, una monja, un obispo, me dice: 'Sí, me ha escuchado, pero no me ha comprendido'. Comprender significa meterse en los zapatos del otro. Y no es fácil".