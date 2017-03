"Estábamos en el río y una de las mamás me dice que entraban varios audios de voz de mi hijo. Le dije, con toda confianza, 'dale, reproducilos porque tengo las manos mojadas…', varias veces me dice 'mamá, fíjate el audio de 31 segundos que te mandé'. Entonces le digo a esa mamá 'buscá ese audio, dale, y ponelo… no hay drama'. Cuando lo pone, mi hijo con la voz entrecortada me dice 'mamá te va a llegar la invitación a un grupo de Whatsapp que estamos armando, ahí vamos a poner todas las cosas que nos hace el viejo éste, que ya nos tiene cansados con sus abusos, que nos toca, nos hace dormir desnudos'", relató la mamá.