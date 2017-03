1999 – Moría Stanley Kubrick, director de cine y guionista estadounidense, considerado uno de los más influyentes del Siglo XX. Nacido en el Bronx en 1928, en el seno de una familia de clase media alta, desde joven se interesó por el arte, y con sólo 16 años ya se había convertido en uno de los fotógrafos de la revista de modas "Look". Durante esa etapa, comenzó a frecuentar los cines y el Museo de Arte Moderno, y para 1951 ya había filmado su primer cortometraje, "Day of the fight". Tras varias filmaciones más, llegó "Espartaco", su primera película de alto presupuesto, que logró cuatro Oscars y la admiración de toda la crítica. Así siguieron los éxitos con "Lolita", "El resplandor", "2001: Odisea del espacio", "La naranja mecánica", filmes que generaron críticas, repudios y admiración por igual. El 7 de marzo de 1999, cuatro días después de una sesión privada para su familia y actores de su último film, "Ojos bien cerrados", murió de un ataque cardiaco mientras dormía; tenía 70 años.