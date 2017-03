En declaraciones a Radio Libertad, un turista que había ido a visitar las Cataratas con su esposa y sus hijos, relató: "Yo quedé mirando al último de mis hijos que venía con mi esposa retrasado porque estaba cansado y ahí lo vi. Pensé que era de mentira porque estaba en una posición quieta, como de ataque. Después me di cuenta que era de verdad y me puse delante de mi hijo. El animal lo rodeaba y quería atacarlo, yo me puse enfrente y gritaba desesperado, soy de contextura grande y por eso capaz no me atacó. Mis otros hijos corrieron y cuando pudimos también nos dimos vuelta y salimos corriendo y por suerte el animal se quedó atrás".