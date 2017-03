"Nunca pensé que me pasaría a mí, pero para que sepan. —dice en el audio—. Pero recién casi me lleva un tipo, empieza a frenar el auto, me dice algo y que me quede quieta. Se baja del auto, con un cuchillo y me tira gas pimienta. Me vine hasta la garita… Por favor, ¡qué enfermo! Por suerte reaccioné".