"Lo pude tomar (a Antonio) pero la corriente estaba muy fuerte, y se me escapó, cuando intenté hacer pie no podía y, se me escapó y lo volvía a agarrar, empecé a tragar agua sentí que me ahogaba, de pronto su mano me soltó y con la ayuda de mis compañeros pude salir", relato Jonathan Herlán, otro de los acompañantes de Córdoba.