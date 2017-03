El día del presunto abuso, su amigo menor de edad la llamó para ir a Las Cañitas. Llegó a la tarde, para encontrarse con su amiga y Mercado cerca del Hospital Militar. De allí, "fuimos a la casa de una pareja en Las Cañitas, una chica rubia, muy vistosa, muy lindo cuerpo, de unos 25 años, dieron un montón de vueltas. Juan le dio droga a la pareja. Mi amiga, la novia de Juan, me dijo que la acompañe al baño de la terraza del lugar; iba a tomar merca porque había otra familia en la terraza. Me convidó, dije que no". El consumo, siempre en el testimonio de su amiga, se repite en boliches y en el departamento de Mercado. La menor, por su parte, lo negó rotundamente al declarar en el Juzgado Nº40. Hoy, ambas chicas no se hablan. Rompieron todo contacto.