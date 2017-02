1917 – Moría Pedro Bonifacio Palacios (Almafuerte), poeta y maestro argentino. Nacido en 1854 en San Justo, en la provincia de Buenos Aires, en una familia humilde, siendo muy chico su madre muere, y es abandonado por su padre, por lo que es criado por sus parientes, que acompañaron en todo momento sus inclinaciones artísticas. Poeta y preceptor, sintió vocación por la enseñanza y, aunque no tenía título oficial, comenzó a ejercer el magisterio en varias escuelas. En ese entonces, también alcanzó notoriedad como periodista polémico y apasionado. Por no poseer título habilitante debió dejar la docencia, hecho que lo llevó a la depresión. Logró un empleo en la Cámara de Diputados de Buenos Aires, para luego ser bibliotecario y traductor de la Dirección General de Estadística. En 1894 retoma su actividad docente, pero nuevamente es retirado por cuestiones políticas dos años más tarde, debido al tono de sus poemas y escritos. Reacio a aceptar cargos políticos por sus duras críticas a quienes vivían a expensas de los impuestos de la gente, el Congreso le otorgó una pensión vitalicia para que se pudiera dedicar de lleno a su actividad como poeta. Sin embargo no pudo gozar de ella; el 28 de febrero de 1917 falleció en La Plata, a los 62 años, sumido en una extrema pobreza. Entre las obras que publicó con su seudónimo, se encuentran Lamentaciones, Evangélicas, El misionero, Trémolo, Cantar de los cantares y La sombra de la patria.