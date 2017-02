Durante el juicio, el acusado intentó una explicación de los hechos: sostuvo que él dormía cuando su mujer salió gritando a la calle y que corrió detrás de ella. Agregó que, al volver al interior tras recibir la ayuda de sus vecinos para cargar el cuerpo de Lizbedt, se acostó y solo escuchó el ruido de cuando ella "se cayó" al suelo. Sus argumentos no hicieron sentido a los integrantes del Tribunal y su situación se complicó aún más cuando le preguntaron por el trato que tenía con ella. Reconoció que tenía una mala relación con Lizbedt y que "le pegó cachetazos, pero nunca hasta más no poder, cuando ella no cumplía sus órdenes".