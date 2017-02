Pero, el horror tampoco termina allí. Si de consumo humano se trata hay industrias extremadamente crueles que jamás se pone en tela de juicio: la industria cárnica, peletera, láctea, etcétera. Sin ir más lejos, hace diez días la localidad bonaerense de Merlo fue protagonista de un hecho lamentable. Debido al mal estado de sus calles, en su mayoría de tierra, un camión jaula que trasportaba a unos 52 vacas y terneros volcó a pocas cuadras de su destino, el matadero. Solo once se salvaron del vuelco, diez de ellos fueron cazados por los vecinos que no dudaron en carnearlos en plena calle (paradojicamente, ningún animal muerto habría corrido ese fin), los cortaron en pedazos y hasta vendieron trozos a las carnicerías cercanas. Otros se los llevaron para consumirlo. En todo ese contexto se salvó un ternero de unos 300 kilos, que tras horas de escapar de sus cazadores, fue amparado por un grupo de proteccionistas, entre ellos miembros de la Fundación Amora. Finalmente entre Defensa Civil y los bomberos pudieron trasladar al ternero a la Ecogranja Educativa de Merlo. El caso comenzó a tomar notoriedad en las redes y a las pocas horas una petición en la plataforma Change pidió que "Lucio no sea entregado al matadero y que lo traslade a un santuario de animales de Córdoba". Con más de 40 mil firmas en sólo tres días se logró el primer cometido. Para el segundo no hubo tiempo.