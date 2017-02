1996 – Se presentaba "Real love", un nuevo tema grabado por The Beatles. Luego de varios años y con motivo de la presentación del disco "Anthology 2", se presentaría lo que hasta el momento es el último tema grabado por los Beatles. Lennon grabó diferentes tomas en 1979 y 1980, y el tema había sido ignorado, pero en 1988 una de esas tomas fue utilizada como banda de sonido de la película "Imagine". Así, con el correr de los años, el tema fue reelaborado por los tres restantes miembros del grupo, y presentado al público. Anteriormente, el mismo trabajo de reelaboración de un tema se había hecho con unas tomas de John Lennon de "Free as a bird". Tras ello, Ringo Starr afirmó; "Es el fin del camino, de verdad. No hay más que podamos hacer como The Beatles".