En respuesta a lo escrito por la denunciante, el joven expresó: "Me encantaría que este capítulo de mi vida se cierre lo más pronto posible, porque lo que esta chica me ha hecho vivir a mí, a mi familia y a mi entorno también es un infierno. No puedo considerarla como víctima, no después del daño que me ha causado sin justificación, faltando a la verdad, cuando, reitero, no hice nada de lo que se me acusa y tampoco creo que lo hayan hecho los demás imputados".