"Me despierto al rato, con la vista borrosa. 'Mirá, vino Cristopher', dijo Juan. Yo estaba desnuda, Cristopher estaba frente a mí, vestido, con Juan Martín junto a él. Volví a despertarme y Cristopher estaba sobre mí, completamente desnudo: me penetraba. Sentí muchas ganas de llorar, me sentía mal, pero no podía reaccionar, no podía hacer completamente nada. Intenté agarrar mi celular, lo habían apagado. Juan seguía ahí. Y me dijeron: 'Ponete en cuatro''. Yo no tenía voluntad. Pude zafar, me acosté, me tapé. Cristopher desistió. 'Yo me voy', dijo".