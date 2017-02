Según comentó la familia, el hecho se produjo en medio del diluvio y durante un juego con un amigo. "Antes se estaban subiendo por los techos y yo le decía 'Agustín, bajate de ahí, que te vas a golpear'. Y él me respondía: 'mamá, siempre igual, vos, no me va a pasar nada'. Y ahora le pasó esto. Estoy destrozada", aseguró Ana.