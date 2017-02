2012 – Se producía la "Tragedia de Once", uno de los accidentes ferroviarios más impactantes de la historia argentina. A las 08:33 de esa mañana, el tren № 3772 de la línea Sarmiento, identificado con la chapa 16, que se encontraba llegando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once, no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes de contención, que no funcionó como debería. La formación, de ocho coches, transportaba a más de 1200 pasajeros a bordo, de los cuales fallecieron 52 personas –ya que se contabiliza a una madre embarazada y a su bebé en gestación– y más de 700 resultaron heridas. Recién tres días después del accidente se encontró a la última víctima, Lucas Menghini Rey, de 20 años, quien se encontraba en el interior de la formación y pese a las constantes búsquedas y controles recién en ese momento fue advertida su presencia.