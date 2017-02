"Le tiraron a quemarropa" le contaba Silvana al canal de noticias A24 en 2015 tras el hecho. "Me apuntó a mí y luego a mi nena y al bebé de un año, y escapó", detalló entonces sobre el ataque y compartió: "Cuando estaba en el piso mi esposo me miró y me dijo: 'Chau Sil', y luego me dijo que debía luchar por los chicos y que tenía que resistir, y ya no habló más".