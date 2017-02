"Vendí un montón de cosas y aún así no puedo estar al día", dijo Murano y se lamentó: "Tuve una sola oportunidad de vivir feliz que es esta y la voy a perder. Me duele por mi ángel, por mi esposa Adriana, a la que veo llorar todos los días. Me están matando, que quede claro que me están matando".