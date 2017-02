— Eso lo armaron como quisieron. Salió con humor en una nota el año pasado de la revista Pronto, no fue tan así, el tema es cómo te lo arman. Le conté que como muchas veces no me sacaban la ficha, alguna vez me enteré por algún periodista: "che, dicen que vos sos gay". Y entonces le comenté esto a él y que cuando no mostrás tu vida, no entrás y por otro lado no salís en la revista Caras con tu maridito, pareja, amante, ni contás con cuántas personas tuviste relaciones. Yo en eso soy de otra época en que había que mantener como cierta decencia, la tengas o no la tengas, hoy las chicas ponen que salieron con alguien aunque salieron dos veces, las minas de mi época tenemos otro código, no ponemos nombres, no sabemos nada, no nos acordamos nada. Mi vida es de puertas para adentro y lo que expongo tiene que ver con mi profesión. Hay reglas del juego que cambiaron en los últimos años pero yo ya llegué tarde a esas reglas de juego. Y además dije que, que no tengas una pareja no quiere decir que no tengas vida sexual. Porque me preguntaron muchas veces: "no se te ve con nadie", bueno, no es que uno está tejiendo, o sea, uno la vive, somos minas normales, y la soltería también es muy divertida.