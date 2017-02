A pesar del antecedente de la Time Warp las autoridades eligieron evidentemente prevenir el ingreso de vendedores y no perseguir al consumidor. En las inmediaciones de Punta Carrasco la presencia policial (con agentes de la Policía de la Ciudad y de Prefectura Nacional), uniformados y, sobre todo, de civil, estuvo atenta a posibles desmanes que no existieron y a la detección de dealers.