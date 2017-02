El forense René Bailleau, a pesar de haber presenciado la autopsia, no declaró en el juicio oral del caso por estar "fuera del país". Ante la Sala Tercera, Bailleau afirmó enfáticamente que Natalia fue atacada por una sola persona, algo que los jueces del tribunal cuestionaron en repetidas ocasiones. Aseguró no haber leído los resultados de los hisopados posteriores a la autopsia que revelaron los distintos perfiles de ADN y afirmó que "no hubo abuso" por no haber determinado lesiones en ano y vagina de la víctima, algo que, luego se estableció, pudo haber sido enmascarado por la avanzada putrefacción del cuerpo. El cambio de opinión del forense es interesante. En un capítulo del programa "Huella Latente", producido por Discovery Channel, Bailleau relató su experiencia en el caso y afirmó que "se hicieron hisopados de las cavidades y que todo daba para pensar en un acceso sexual". Los moretones en los muslos y las quemaduras de cigarrillos no fueron parte de su relato.