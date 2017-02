Esta persona que hoy es tu esposo, no parece capaz de estar a la altura de su compromiso con vos, y de un vínculo honesto. Porque podrían pautar perfectamente, si no les hiciera mal, abrir la pareja. Pero si no es lo que esta pareja puede permitirse, él debería asumir su responsabilidad de que desea otras cosas, y pedirte el divorcio. Elegir, dónde quiere estar parado, en su deseo de estar con otras mujeres, con sus consecuencias reales (no tener una esposa y familia unida). Hasta en su incapacidad de asumir su deseo, te está dejando sola y teniendo que tomar cartas en el asunto.