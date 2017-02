Por esta causa, fueron enviadas a juicio oral 11 personas: Jorge 'Fino' Palacios, ex jefe de la Policía Metropolitana; el ex segundo de esa fuerza, Osvaldo Chamorro; los policías de Misiones Diego Guarda, Raúl Rojas, David Amaral, Antonio Fernández y Rubén Quintana; la ex secretaria judicial Mónica González; el ex juez misionero José Luis Rey; el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski; y el supuesto espía Ciro James. El juicio lo llevará adelante el Tribunal Oral Federal 5 que fijó el inicio del proceso para septiembre de 2017.