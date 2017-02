"En 2013 el zoo cierra al publico porque Fauna, que ya no pudo hacer la vista gorda, lo inhabilitó. Había cuestiones insalvables". Mientras aún estaba abierto al público —que notaba el pésimo estado y la poca salud de los animales exhibidos como mercadería en una góndola— los dueños del predio se llevaron a los animales que estaban en peores condiciones para que los visitantes no los vieran. "Supuestamente fue parte de un proyecto de reproducción, pero una Aguará guazú hembra —que es una especie en peligro de extinción y una de las pocas que quedaban— nunca volvió. En aquel momento, también se trasladó a una leona de quien no supimos nada hasta hace un tiempo, cuando nos contaron que murió hace tres años y que la necropsia develó que tenía todos los órganos negros por un cáncer que se expandió a todo su cuerpo… Mientras estuvo en Colón apenas podía comer y le daban huesos que no podía morder, entonces no la alimentaban", lamentó.