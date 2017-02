Respeto la decisión judicial, en primer lugar, porque no me queda otra y, en segundo lugar, porque aunque pueda leer y comprender los fundamentos de la misma, de lo que estoy segura es de que ellos no comprenden que aquí la VÍCTIMA es mi hijo, un ciudadano argentino asesinado en un robo a los 21 años al cual no se le respeta la igualdad ante la ley que marca el art. 16 de la Carta Magna y eso es indiscutible e incomprensible, amén de que Tratados Internacionales hablan de que el interés de la víctima no se agota en el proceso y juicio sino en ver que la pena impuesta sea cumplida. La hipocresía es tal en vastos sectores de la clase política y de la sociedad que cuando envié el fallo a cierto diputado que está con la reforma de la ley no me respondió (tal vez por no ser conocida), por lo tanto descreo de sus intenciones, de que esto sea realmente cambiado o un oportunismo político de los diputados de turno.