El edificio judicial solo tiene custodia policial hasta las 18 horas y no hay nadie de noche. El oficial que estaba a la noche se jubiló el año pasado y no fue reemplazado. Tampoco hay alarma ni cámaras de seguridad. Solo hay alarma en la Fiscalía General, que se encuentra en el fondo del edificio. A ese lugar los delincuentes no fueron.