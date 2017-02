Pese a la satisfacción por el aprendizaje, todos coinciden en tener poca información sobre dónde están los galpones prometido para que continúen con sus ventas, cosa que ya es necesaria pese a tener un dinero fijo mientras pasan los dos meses de la capacitación. "Ahora estoy con ahorros y tratando de vivir con eso. Con el incentivo que nos da la CAME pienso encarar el emprendimiento, me gustaría cambiar de rubro y hacer mi propia indumentaria, ropa mía, remera con estampados. La idea es manejarme por redes sociales y tratar de vender a locales; también estaría bueno lo del puesto que ofrecen en los galpones de Once".