2012 – Moría Whitney Houston, la artista más premiada de todos los tiempos. Nacida en Newark en 1963, influenciada desde muy chica por las cantantes soul, a los 11 años ya participaba de un coro de Iglesia. En una de las presentaciones, que hacía junto con su madre, fue descubierta por el presidente de Arista Records y para 1985 ya estaba editado su primer disco, una verdadera revolución musical que superaría las 30 millones de copias vendidas, algo inédito en un disco debut de una artista femenina. En sus casi 30 años de carrera, sólo siete álbumes de estudio editó, además de participar en 5 filmes como actriz. Su debut en la pantalla grande con "El guardaespaldas", de la mano de la banda de sonido que incluía "I will always love you", de Dolly Parton, además de "I have nothing". Esa placa superó las 48 millones de copias hasta ahora, convirtiéndola en la banda sonora más vendida en la historia de la música. Murió a los 48 años en Los Ángeles, ahogada en la bañera de su departamento, tras una combinación letal de calmantes con alcohol.