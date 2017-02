El abogado Torres sostuvo que "es un alivio" la condena y calificó el fallo de "ejemplar" porque "se declaró culpable a quienes cometieron el hecho y para evitar que esto siga sucediendo". En tanto, el padre de la víctima, Oscar Álvarez, afirmó: "Hace mucho que estábamos esperando esta sentencia, pero más allá de eso, esto no me soluciona nada, porque no me devuelve a mi hija, que todos los días es una ausencia eterna".