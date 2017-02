A una serie de nuevas sugerencias encubiertas, se sumó quizás el más alarmante de los detalles: "Llegó la hora de la comida, ya con una angustia y miedo que pensé que no iba a poder contener y cuándo pensé que no podían ser peores, a la hora de elegir mi plato como hacían todos, (el camarero) me lo negó, no me dejó agarrarlo y sacó una bandeja que se encontraba abajo de toda la pila, en una esquina diciéndome 'esta es para vos, está caliente'. Sí ya venia con desconfianza y dudas, esa actitud me hizo replantearme todas las miles de hipótesis que tenía. Sin decir nada, deje el plato en mi bandeja y no lo comí".