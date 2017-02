1964 – The Beatles se presentaban por primera vez en el Ed Sullivan Show, en los Estados Unidos. El mini recital de ese domingo rompió todos los récords existentes en lo que respecta a audiencia, superando los 70 millones de espectadores en el país. Incluso, se llegó a un acuerdo para grabar varios temas más, que serían transmitidos en los siguientes dos domingos. "All My Loving", "Till There Was You" y "She Loves You". fueron los tres primeros temas, para luego dar paso a los demás espectáculos, y regresaron para interpretar "I Saw Her Standing There" y "I Want to Hold Your Hand", simple editado semanas antes de la llegada del grupo, y que ya había vendido casi tres millones de copias.