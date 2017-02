El arresto de Cantero Cabrera fue realizado en su casa familiar de José C. Paz; "El Paisa" no ofreció ninguna resistencia. Era su primera vez con un juego de esposas en las muñecas, al menos en la Argentina. La PFA no tiene ningún antecedente penal previo o de ningún pedido de captura vigente en Paraguay. El hombre había sido padre en diciembre último.