Viejo sigo sin creer que ya no vamos a poder compartir esos puchos en la galería de casa donde surgían charlas que cada día me gustaban más a medida que iba creciendo. Sigo sin creer que no me vas a levantar temprano diciendo que día de semana se trabaja o se estudia, ya extraño tu silbido sonando por la casa y en los viajes en auto, extraño tu "ya voy" cuando te llamábamos para almorzar, te extraño a vos.