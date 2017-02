1958 – Paul McCartney le presentaba a John Lennon, ambos integrantes de The Quarrymen, a un amigo con el que le gustaría que toquen juntos, George Harrison. George tenía apenas 15 años, por lo que Lennon, de 18, pensaba que no estaría capacitado para ser parte de la banda. Tras la insistencia de McCartney y un par de ensayos más, quedó como músico estable. Luego de un cambio de formación decidieron cambiar de nombre. Así nacía The Beatles.