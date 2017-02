Llegado el día previsto en la reserva, Daniel fue al hotel con su pareja en auto. Tras presentarse y entregar la tarjeta al recepcionista, el empleado al ver que venía acompañado por su novio le manifestó que no dejaban ingresar a parejas del mismo sexo. Incrédulo, Daniel le preguntó si era una broma -frente al desafortunado comentario del recepcionista- ya que, desde julio de 2010, es decir casi un año antes del episodio, regía la ley de "matrimonio igualitario". Según relató Daniel, el empleado del hotel de manera descortés le contestó que no era una broma, que no los dejarían pasar y que como toda solución le ofrecían devolverle el dinero que ya había pagado por la suite.