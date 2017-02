"He soñado, durante todos estos años (literalmente) con escracharlo, pero se imaginan que jamás guardé una foto para poder hacerlo. Por una situación azarosa, descubrí que tenía Facebook, a pesar de que lo busqué varias veces sin éxito, y creo que esta es mi oportunidad de mostrarle al mundo su cara. Hoy tiene 84 años y dicen que está pagando con soledad la mierda que fue. No lo sé, no me consta y me da miedo. No por mí, obvio, yo ya soy grande, por otras nenas… como la que sale en la foto, por ejemplo. El pedófilo, no lo es una sola vez", escribió la mujer.