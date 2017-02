1979 – Moría Sid Vicious. El músico británico es reconocido como una de las figuras clave de la explosión del movimiento "punk" de los años '70. Nacido en 1957, en la adolescencia se uniría a varios jóvenes con las mismas ideas musicales, y comenzaría su carrera como cantante de "Flowers of romance", para luego ser baterista de "Souxsie and the Banshees". Para 1977 ya se uniría a la emblemática "Sex pistols", como bajista, aunque los mismos miembros aseguraban que lo hacía tan mal que en el único disco que grabaron casi ni participó. Su relación con Nancy Spungen, una fanática del grupo, fue el principio de su fin, ya que solían encerrarse la mayoría del tiempo para consumir heroína y barbitúricos. Tras la disolución de "Sex pistols" sólo un año después, Nancy se convirtió en su manager, y las peleas de la pareja eran una constante. Tras otra de esas noches de excesos entre ambos, Nancy apareció muerta en su departamento tras haber recibido una puñalada en el abdomen. Al llegar la policía, se adjudicó el crimen, pero al momento del juicio negó todo. Tras recuperar su libertad bajo fianza, fue detenido en medio de un incidente en un recital al que asistió, por arrojar una botella. Fueron 55 días en la cárcel donde tuvo un tratamiento de desintoxicación. Al recuperar la libertad y ya limpio de adicciones, se decidió armar una fiesta con su nueva novia y amigos. A la mañana siguiente, apareció muerto. Había tenido una sobredosis de heroína. Murió a los 21 años.