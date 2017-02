Precisamente, la tensión entre los operarios de ambos gremios es uno de los focos de conflicto nuevos que surgieron a raíz de la protesta. "No puedo prometer que no pase nada entre los obreros de los dos gremios. Si el otro gremio no quiere dialogar, la cosa va a estar tirante", anticipó Velázquez.

Por su parte, ante el nuevo conflicto, Ceballos reveló: "Tuvimos que darle asueto en el día a todos los obreros de UOCRA. Les tuvimos que pagar el día a todos, pese a que no prestaron sus servicios laborales. Todo para evitar un enfrentamiento".