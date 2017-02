"Me está pasando algo raro e inesperado. Vieron que ando buscando a mi gatito Ícaro, que se perdió hace aproximadamente un mes? Bueno, aparentemente alguien lo robó. Este gato paso sus días en mi casa muy querido y cuidado, comiendo rico, jugando, y durmiendo calentito. Además, gustaba de salir por los techos, para cuando salia le ponía protector solar, porque los gatos blancos tienen alto riesgo de cáncer de piel. Así de mucho lo cuidaba. Hará 10 días, se comunicó conmigo una señora, para decirme que como yo no sabía cuidar a mi gato, porque lo dejaba salir, una amiga de ella lo tenía y se lo iba a quedar. A grandes rasgos, me robaron el gato, mi gato, justificándose en que es un castigo por un descuido mío. La verdad es que no entiendo si esta señora que se comunicó conmigo: Pastora Cáceres simplemente quiso darme una lección y me dijo una mentira. O tiene a mi gato realmente y no me lo quiere devolver sin ninguna razón", escribió.