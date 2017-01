–Yo creo que ella era muy reservada. No contaba demasiado lo que le estaba pasando ni siquiera al círculo más íntimo. De hecho, lo que pasó con el libro es que en un momento yo no podía avanzar porque no sabía bien lo que le iba a pasar al personaje. Y después me di cuenta que eso era el personaje: alguien que silenciaba un montón de cosas, que se reservaba, misterioso; creo que ella no pudo hablar de determinadas cosas. No pudo hablar de su enfermedad, por ejemplo. No pudo hablar públicamente porque ella vivía con HIV; de hecho, se muere como consecuencia de una enfermedad vinculada al SIDA. No podía hablarlo porque en ese momento había una cierta estigmatización. Las personas que tenían HIV eran relegadas.