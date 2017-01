Sin embargo, el dinero no estaba en la casa de ninguno de los jefes, lo mismo para la droga y las armas: tal como en el reciente caso de Alan Villalba, hijo de "Mameluco", el máximo capo narco de la historia de San Martín, la estructura de la banda estaba diseñada de tal forma que la cúpula no tuviese que tocar ningún elemento que la comprometiera. "Ninguno de los jefes se exponía", asegura un investigador, "sí lo hacían los miembros de la línea media para abajo, guardando la droga en cuartos alquilados". Investigaciones Criminales supo también quiénes integraban la fuerza transa de la banda: tal como en otras villas de la Capital y el conurbano, sus vendedores eran adictos y menores de edad.