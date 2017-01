Los ladrones interceptaron a la mujer con la intención de robarle el vehículo. Y no les importó que en el interior estuviera su hijo. "Cuando sacaron el arma, me quedé impactada", declaró la mujer. "Empecé a gritar que estaba mi bebé adentro, porque ellos en ese momento no lo sabían —contó—. Uno corrió a encender el auto y el otro se sentó al lado de Mateo".