1969 – Los Beatles realizaban su último concierto, en la terraza de Apple, su estudio de grabación. El humor del grupo al momento de grabar su nuevo disco, que se titularía "Get back", no era el mejor. Mientras Paul McCartney era el único centrado en la banda, John Lennon y Yoko Ono habían perdido el interés por la música del grupo, mientras George Harrison se sentía menospreciado. Tras salvar las diferencias, la cuestión era dónde realizar el nuevo concierto, para romper los estereotipos. Luego de barajarse varias ideas se decidió hacerlo en la propia terraza de los estudios Apple. Allí, pasado el mediodía, comenzaron a sonar los temas que habían preparado en el estudio. Sin embargo, los vecinos no estaban del todo conformes con lo que se había generado, y tras dar aviso a las autoridades, la policía dio por finalizado el show tras seis temas.