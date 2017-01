Lo cierto es que hay glaciares en una zona en la que el gobierno provincial riojano lo negaba. Dos personas en particular quedan en off side a partir de estas definiciones. El primero es Beder Herrera, que cambió radicalmente de posición al llegar al poder. El otro es el ex secretario de Ambiente, Nito Brizuela, quien llegó a decir que el glaciar El Potro, el segundo más grande del país, eran "nieves eternas", o que hay que discutir si hay glaciares en Famatina "porque desde el punto de vista científico no hay una definición de lo que se define como glaciar y periglacial". Ambos, Beder Herrera y Brizuela, habían dicho que no se sabe si hay glaciares hay en La Rioja. Ya no podrán usar ese argumento.