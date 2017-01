El crimen de José Luis causó impacto en todo el país y fue un golpe que aún duele entre sus amigos. Repasando aquel 25 de enero de 1997, día en que mataron a Cabezas, Ropero contó: "Ese domingo me llama (Gabriel) Michi y me dice 'No sé nada de José Luis', preocupado. Le dije 'por qué no probás con ir a la comisaría' y dice 'Estoy en la comisaría y el comisario me dice que hay un auto quemado en la ruta…'. Y yo '¡No, se pegó un palo!', fue lo primero que pensé y después me vuelve a llamar y dice 'Estoy con el comisario que dice que hay un tipo quemado adentro, que está esposado, que le metieron un balazo en la cabeza, y me muestra el manojo de llaves y era el manojo de llaves de la oficina'… ¡Me quedé helado!". La emoción se entremezcla con aquella sensación y su voz se corta.